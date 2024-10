Linguaggicreativi debutta con "Che poi domani piove (ancora)”: tradimenti, rancori familiari e... una rapina quasi perfetta

E proprio il nucleo familiare e umano, fulcro di legami disfunzionali, tradimenti e senso di colpa, è il fil rouge dello spettacolo, che a un ritmo accelerato, lavora sullo stereotipo del film di rapina e gioca con gli estremi comici e drammatici tipici del genere.

Due fratelli si ritrovano dopo anni per fare una rapina, hanno bisogno di soldi per liberare il padre in prigione. Una piccola banca dell’hinterland è l’obiettivo del colpo. Facile, poca gente in giro, rischio basso. La rapina riesce ed è proprio allora che l’ingranaggio perfetto comincia a scricchiolare. Come nelle migliori famiglie. Le alleanze nascono e muoiono nel giro di poche ore. Vecchi rancori familiari tornano alla luce. Tutti sono traditori di tutti. Non ci sono innocenti.