Morte di Liam Payne, la procura smentisce ritrovamento tracce di cocaina: "Le analisi sono ancora in corso"

La smentita ufficiale è arrivata attraverso un comunicato pubblicato al termine di un incontro tra il pm che conduce le indagini, Andrés Esteban Madrea, e il padre dell'ex cantante della band One Direction, Geoff Payne. "Il rappresentante della procura ha informato il padre che gli studi tossicologici e istopatologici complementari all'autopsia non sono ancora stati completati", afferma la nota della magistratura in cui si precisa inoltre che "la procura non è a conoscenza a oggi di altri studi o analisi di laboratorio e non ha rilasciato nessun'altra informazione corrispondente al caso". Nelle ultime ore erano trapelate indiscrezioni dove si parlava di consumo in special modo della cosiddetta cocaina rosa, o 'tusi', mix di extasy e cocaina che produce stati di allucinazione.