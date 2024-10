"Mi sento come se avessi perso la parte migliore di me stessa. Non riesco a immaginare un giorno senza le tue risate e il tuo amore. Hai portato così tanta luce nella mia vita. Qualche settimana fa, ci siamo seduti fuori in una bellissima serata per manifestare la nostra vita insieme. Tengo il tuo biglietto vicino, anche se mi avevi detto di non guardarlo. Diceva: 'Io e Kate ci sposeremo entro un anno /fidanzati e insieme per sempre 444'. Liam, so che staremo insieme per sempre, ma non nel modo che avevamo programmato. Sarai sempre con me. Ho guadagnato un angelo custode." Concludendo il suo emozionante post, Kate ha scritto: "Ti amerò per il resto della mia vita e oltre, portando con me i nostri sogni e i nostri ricordi ovunque vada. Per sempre tua, Katelyn 444". Il significato spirituale del 444 è legato alla stabilità, alla protezione, alla pace interiore. Si dice che il numero serva a ricordare che sei sulla strada giusta, con i tuoi angeli al tuo fianco. Insieme alla dichiarazione, la ragazza ha condiviso una serie di dolci foto dei due, inclusa una di lei con il braccio avvolto attorno a lui mentre sono sdraiati sulla neve e sorridono.