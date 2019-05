In queste settimane lo abbiamo visto nel muro della giuria di "All Together Now". Adesso Leonardo Monteiro torna con “Quel che voglio da te”, versione italiana riarrangiata del suo successo, “By Myself”, entrambi presenti nell’album “Il mio tempo” (Nar International). Tgcom24 vi presenta il video, girato da Paolo Agosta, in anteprima.