"Le gratitudini" in scena al Franco Parenti: il potere delle parole che sfuggono come i ricordi

La memoria della persecuzione nazista, una vita passata tra i libri, le parole che sfuggono inesorabilmente man mano che l’età avanza, sono questi i pensieri che si accavallano confusamente nella mente di Michka, ex correttrice di bozze, di origini polacche, che le parole, con cui ha convissuto per tutta la vita, opponendole al caos del mondo, le sta perdendo in un vuoto sconosciuto, un turbinio incontrollabile, dove è proprio il caos a regnare e tutto si confonde. Nella residenza per anziani dove è stata "costretta" a ritirarsi per non soccombere agli inevitabili intoppi della vita quotidiana causati da quelle parole diventate "birichine", Michka realizza il suo ultimo desiderio: dire grazie a chi tanti anni prima le salvò la vita. Ad aiutarla ci sono Marie, figlia di una vicina di casa, a cui Michka ha fatto da seconda madre e che adesso le viene in aiuto e le fa visita ogni settimana e Jerome giovane e appassionato ortofonista, che la aiuta a rimettere in ordine le parole. Sono loro che accudiscono e sostengono Michka nel suo ultimo viaggio intrecciando le loro vite in un mirabile incrocio di sentimenti, passioni, rimpianti dove tutto, però, è ancora possibile. Basta volerlo, con caparbietà e decisione e con un sorriso.