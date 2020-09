Le "Charlie’s Angels" di nuovo riunite per lanciare il talk show della Barrymore

A vent'anni dall'uscita del film, le Charlie's Angel si sono riunite in tv per una missione davvero speciale. Lucy Liu e Cameron Diaz hanno infatti supportato l'amica Drew Barrymore, inaugurando la prima puntata del suo nuovo talk show. Liu e Barrymore erano in studio a New York, mentre la Diaz, in versione ologramma, ha partecipato virtualmente alla rimpatriata da Los Angeles.

Per la Barrymore si tratta di una sfida importante e a "Entertainment Tonight" ha raccontato di essere stata molto sotto pressione nel momento in cui ha dovuto stilare la lista degli ospiti. Quando, però, le sono venute in mente le due amiche è scoppiata a piangere.

"Le ho pregate in ginocchio di venire" - "Ho sentito che era la cosa più giusta. Ho inviato loro un video in cui ero in ginocchio e piangevo, come una proposta di matrimonio", ha ricordato divertita l'attrice. "Sono le mie ragazze, non ho bisogno di essere formale ma per me averle ospiti è una cosa davvero speciale. La prima puntata è una sorta di lettera d'amore per loro".

Le Charlieʼs Angels si riuniscono: Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu insieme IPA 1 di 5 IPA 2 di 5 IPA 3 di 5 IPA 4 di 5 IPA 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Le Charlie's Angels si sono ritrovate per un'occasione speciale. Drew Barrymore e Cameron Diaz erano infatti in prima fila per applaudire la compagna di squadra Lucy Liu, che ha ricevuto una stella sulla "Walk of Fame" di Hollywood. Il terzetto ha posato davanti ai fotografi senza smettere di ridere e scherzare, a riprova che il team di donne è ancora affiatato e complice come non mai. Con loro anche la "cattiva" Demi Moore, che si è congratulata con la collega: "Non sapevo ci fosse una reunion oggi! Lucy non è solo una donna tosta con il cervello, ha un bellissimo cuore con un'anima profonda e un dannato senso dell'umorismo!". leggi tutto





"La nostra amicizia è reale" - "La cosa che amo di più della nostra amicizia e che ci siamo sempre state nei momenti importanti delle nostre vite, così come in quelli più quotidiani. La nostra amicizia è così forte perché è reale, non è una favoletta di Hollywood", ha concluso la Barrymore.

Ti potrebbe interessare: