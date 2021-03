Laura Pausini: "Avevo un blocco emotivo, la Loren mi ha restituito la musica"

Laura Pausini , reduce dalla vittoria del Golden Globe per la migliore canzone originale con "Io Sì" dal film di Edoardo Ponti "La vita davanti a sè", in una intervista a "Repubblica" spiega come ha passato i mesi di lockdown lo scorso anno. "Da marzo ad agosto non riuscivo neppure ad ascoltare la radio, mi sentivo in colpa, inutile. Un blocco emotivo e creativo totale. Pensavo di essere arrivata alla fine della storia. Non riuscivo più a scrivere e nemmeno a leggere. Mi dicevo: vado avanti a fare cosa? Cosa racconto, adesso? Volevo quasi smettere". Ad aiutarla è stata Sofia Loren...

Leggi Anche Golden Globe, Laura Pausini vince per la miglior canzone originale

Laura sottolinea infatti: "Ho trovato il mio vaccino morbido, cioè la telefonata di Edoardo Ponti e Sofia Loren per scrivere 'Io sì'. Questa canzone mi ha salvato, mi ha ridato la voglia di cercare parole e ascoltarle. Mi ha restituito la voce. Il premio è stato questo, più del premio vero che pure è enorme, inimmaginabile. Una cosa talmente grande che non la sognavo nemmeno. Io volevo cantare nei piano bar da sola, senza papà, questo mio desiderio era crescere. Gli amici mi prendevano in giro".

"La pandemia - sottolinea la Pausini - ci ha tolto le persone ma ci ha detto qualcosa di più su di noi. È stata utile. Restare in Romagna è il mio reset: la famiglia, le radici, i compagni di scuola, il mio mondo e il mio motivo. Bello".

Sofia Loren "mi ha detto: tu non devi cantare una canzone, devi essere la mia voce nel'ultima frase del film. Ha creduto in me, mi ha voluto e mi ha scelto, lei così attenta a ogni dettaglio, cosi' puntigliosa. Un'intesa perfetta, e pensare che in questo anno non ci siamo mai incontrate di persona: non ce n'era bisogno e comunque non si può. Io avevo sempre detto no al cinema, spesso la canzone non c'entra niente col film. Forse me lo sentivo che un bel giorno sarebbe arrivata una cosa del genere, una storia piena di significato, un messaggio forte di inclusione. E poi, accidenti, io sarò anche Laura Pausini ma lei è la Loren!".

Da Laura Pausini a Sasha Baron Cohen, la premiazione della 78esima edizione dei Golden Globe IPA 1 di 30 IPA 2 di 30 IPA 3 di 30 IPA 4 di 30 IPA 5 di 30 IPA 6 di 30 IPA 7 di 30 IPA 8 di 30 IPA 9 di 30 IPA 10 di 30 IPA 11 di 30 IPA 12 di 30 IPA 13 di 30 IPA 14 di 30 IPA 15 di 30 IPA 16 di 30 IPA 17 di 30 IPA 18 di 30 IPA 19 di 30 IPA 20 di 30 IPA 21 di 30 IPA 22 di 30 IPA 23 di 30 IPA 24 di 30 IPA 25 di 30 IPA 26 di 30 IPA 27 di 30 IPA 28 di 30 IPA 29 di 30 IPA 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Pausini vinse a Sanremo 28 anni fa. Quella Laura "abita nel mio profondo, anche se per sopravvivere si è costruita la corazza. Però la ragazza che l'altro giorno urlava e saltava è proprio Laura di una vita fa".

Laura sarà ospite a Sanremo. Ha preparato l`autocertificazione: "Dal festival mi hanno mandato il modulo, non sto scherzando. A Cervia mi trovo in zona arancione rinforzato o come diavolo si chiama, io direi piuttosto arancione merda, e per spostarmi serve un valido motivo di lavoro. Cosi' stamattina parto, vado al festival, canto la mia canzone, mi rimetto in macchina e rientro subito a casa. Con l`autocertificazione bella pronta sul sedile".

TI POTREBBE INTERESSARE: