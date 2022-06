Laura Efrikian e i complimenti all'ex Gianni Morandi: "Pareva fosse già finito ed è tornato più grande di prima"

La donna è tornata a far parlare di sé grazie al libro "Una famiglia armena" in cui racconta la sua vita. E ovviamente anche la relazione con il cantante di Monghidoro, a distanza di oltre 40 anni dalla loro rottura. In un'intervista al Corriere ha raccontato: "Dopo l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente".

Laura Efrikian si è allontanata dallo spettacolo alla fine degli Anni 70, da allora continua a dipingere e portare avanti la sua vocazione per l’impegno umanitario. A proposito dell'amore con Morandi la donna ha raccontato al quotidiano: "Si dice che il primo amore non si scorda mai: a me è successo a vent’anni. Questo amore lo ricordo così perché così è stato, non avrebbe potuto durare di più: era un amore fantastico che abbiamo vissuto con entusiasmo grandissimo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età".

Dalla separazione l'ex coppia aveva deciso per l'affidamento congiunto dei figli: "Sono convinta che piuttosto che lasciare che un genitore si impossessi dei figli, meglio provare un grande dolore tutti e due. Abbiamo continuato a fare pranzi e cene insieme. Siamo rimasti sempre rispettosi e complici nell’educazione dei nostri figli".

Infine per Morandi e la sua carriera artistica, Laura ha speso parole al miele: "È un uomo che con i tempi della sua educazione, del suo essere un montanaro, quindi con i piedi di piombo e con molto pensiero dietro a quello che faceva, sa combattere, sa difendere le sue scelte. Uno che pareva fosse già finito ed è tornato più grande di prima".