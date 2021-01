Laura Efrikian e il matrimonio con Gianni Morandi: "Quando ci siamo lasciati nessuno mi ha più voluta in tv"

Tgcom24

Conduttrice, annunciatrice e attrice, Laura Efrikian è stata anche la prima moglie di Gianni Morandi. In un'intervista tv a "Oggi è un altro giorno" ha ripercorso la sua vita e la storia d'amore con il cantante. Entrambi giovanissimi, si sposarono nel 1966 rimanendo insieme fino al 1979. La donna si porta dietro il dolore della perdita della loro primogenita e non rimpiange nulla delle scelte fatte, anche quella di aver abbandonato per anni la carriera. Ma quando ha tentato di ritornare: "In Rai poi non mi volevano più, perché ormai ero compromessa come moglie di Morandi".