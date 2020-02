L'attrice Rae Dawn Chong svela: "Ho fatto sesso con Mick Jagger quando avevo solo 15 anni"

L'attrice Rae Dawn Chong è conosciuta al grande pubblico per il ruolo di Cindy in "Commando", ma a scoprirla per primo fu Mick Jagger con cui ebbe una relazione quando aveva appena 15 anni . "Non mi ha mai chiesto quanti anni avessi e non gliel’ho mai detto, non è venuto fuori", ha raccontato al "Daily Mail". L'incontro risale al 1977 e l'attrice ha tenuto a precisare che fu consenziente: "Non ha fatto nulla che io non volessi".

IL PRIMO INCONTRO - "Nella mia testa non era molto più vecchio di me. Aveva 33 anni ed era favoloso, con un bel fisico. Non è stato brutto: è stato fantastico. In pieno stile rock 'n' roll. Non fece nulla che io non volessi, ma era molto vanitoso e si guardava sempre allo specchio", ha rivelato la donna, che oggi ha 58 anni. Rae ai tempi era amica della figlia di John Phillips, cantante dei "The Mamas & the Papas", e fu lui a presentarli: "Ricordo che pensai che fosse davvero carino. Aveva i capelli arruffati e pensai: Cavolo è bellissimo".

DI NUOVO INSIEME SUL SET DI "JUST ANOTHER NIGHT" - Anni dopo, nel 1985, si rividero sul set del videoclip di “Just Another Night” ma i rapporti tra i due si incrinarono quando lei raccontò alla stampa dei loro strani baci cinematografici. "Nella vita era un grande baciatore, ma durante le riprese faceva un sacco di cose con la lingua. Parlai di questo in un'intervista. Ha un ego fragile e da quel momento non mi parlò più".

