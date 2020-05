L'attore di "Twilight" Gregory Tyree Boyce trovato morto insieme alla sua ragazza

L'attore di "Twilight" Gregory Tyree Boyce , 30 anni, e la fidanzata Natalie Adepoju, 27 anni, sono stati trovati morti a Las Vegas nella loro casa. L'attore americano era noto al pubblico italiano soprattutto per aver interpretato il personaggio di Tyler Crowley nella saga dei vampiri teenager con Kristen Stewart e Robert Pattinson. Non sono chiare le cause del decesso ma il magazine TMZ parla di una polvere bianca trovata accanto ai corpi...

L'attore lascia una figlia Alaya, di 10 anni e anche la fidanzata Adepoju, originaria di Los Angeles, in California, abbandona il giovane figlio Egypt.

La madre di Greg, Lisa Wayne, ha confermato con un lungo e toccante post su Facebook la notizia: "Senza di te sto male. Sono lacerata, persa. Sto soffrendo...", ha scritto la Wayne: "Ragazzo. Perché mi hai lasciato?" e poi ha ricordato come, durante la quarantena, passeggiavano insieme la sera: "Io, tu, Natalie, Alaya e Kaniya, avevamo trovato un bellissimo sentiero per camminare...". E poi racconta ancora della passione del figlio per la cucina e del suo progetto: "Il mio bambino, Greg Boyce era il miglior chef ... Stava per avviare un'attività, West Wings. Creava i sapori alla perfezione e li chiamava come rapper della costa occidentale. Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, The Game, ecc." e poi aggiunge: "Volevo perdere peso così tanto, ma tu hai continuato a cucinare e non posso resistere al tuo cibo. Da quando mi hai lasciato piccolo, ho perso un sacco di chili... ", e ha infine aggiunto: "Con mia madre e Channing-Celeste Wayne, sono stata in grado di salutarvi e abbracciarvi per l'ultima volta. Con te, l'ultima volta che ti ho visto lunedì 11 maggio 2020, sono andata a casa tua per mangiare gli avanzi della festa della mamma, abbiamo visto uno spettacolo di Dave Chappelle e tu mi hai accompagnato alla mia macchina, mi hai abbracciato, mi hai baciato sulla guancia e mi hai detto che mi ami e di chiamarti quando fossi arrivata a casa. E' stato tutto. Non ci sarà un altro abbraccio, un bacio o quelle parole, ti amo, di nuovo. Sono a pezzi. Ti amo Greggy, il mio Hunny... "

Inquietante è il messaggio che lo stesso Boyce aveva scritto a dicembre, dicendo che non si aspettava di vivere fino a 30 anni: "A un certo punto non pensavo che sarei riuscito a vedere i 30 anni. Nel corso degli anni come tutti gli altri ho fatto errori lungo la strada, ma oggi è uno di quei giorni in cui rifletto solo su quelli grandi...", aveva scritto accanto ad uno scatto che lo ritraeva da bambino.

