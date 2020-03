L'appello di Vasco per l'emergenza: "E' una guerra, seguite le direttive"

"Ragazzi la cosa è seria. Questa è una vera guerra. Dovete seguire le direttive per non aggravare la situazione". Anche Vasco Rossi , con un post su Instagam, ha voluto aderire alla campagna #iorestoacasa sul comportamento da tenere in questo momento di emergenza dovuto al coronavirus. Poi è tornato sui social con un riflessione su questi giorni di angoscia le cui difficoltà faranno crescere e riscoprire "il mondo. Tutto quello dimenticato e vario. Lo rivedi, ma con un occhio diverso".

"Per il bene vostro e degli altri è il momento di combattere anche contro se stessi per avere un comportamento intelligente e responsabile", ha scritto il rocker di Zocca per sensibilizzare i fan.

Nel messaggio social, il Blasco ha pubblicato la foto di uno striscione di sostegno a medici e infermieri, aggiungendo: "Un abbraccio forte e un ringraziamento speciale a tutte le infermiere, gli infermieri i medici e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea che in questo momento sta affrontando con coraggio e grande impegno questa gravissima situazione".

In un post seguente invece Vasco ha condiviso un messaggio di conforto in cui fotografa l’esperienza che stiamo vivendo: "Le esperienze possono essere tante e di tanti tipi! Ti possono sconvolgere, impaurire, elettrizzare o destabilizzare!!". E poi ha continuato: "E mentre le affronti... ti senti vivere! in un modo diverso! pieno!! totale!! ti senti smarrito, con le spalle al muro e devi vincere... lo smarrimento! Ti lasci andare dentro nel vortice senza paura, ma nell'angoscia totale". E ha chiuso, spiegando: "Poi sopravvivi!! ed è quando finiscono che sono dure da mandar giù! Ma poi riscopri il mondo! Tutto quel mondo dimenticato e vario. Lo rivedi, ma con un occhio diverso! E sei cresciuto, fratello! Ti piaccia o no non sei più 'quello'".

