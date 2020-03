L'appello di Gigi Proietti ai nonni d'Italia: "Siamo d'esempio, restiamo in casa"

In un video pubblicato su tutti i canali della Polizia di Stato, Gigi Proietti ha indirizzato uno speciale messaggio ai nonni d'Italia in questo momento difficile: "Parlo a voi non più giovanissimi, quindi miei coetanei: ne abbiamo visti di momenti difficili, ma vedrete supereremo anche questa". L'attore li ha invitato a rimanere a casa, come sta facendo lui: "Per la tradizione noi anziani dovremmo essere i più saggi e quindi siamo d'esempio alla collettività, restiamo a casa perché più gente obbedisce a questa disposizione e prima finisce tutto, e potremo andare 'ndo ce pare".

Qualche giorno fa Proietti, intervistato a "Un giorno da pecora", aveva aderito all'appello di rimanere a casa: "Io a casa non sto affatto male. Anzi, visto che abbiamo un giardino grande abbiamo anche comprato quattro galline, che fanno già le uova". Aveva poi proseguito, redarguendo chi continua a sottovalutare il problema contagio: "Ho sentito delle interviste a giovani e giovanissimi che non mi sono affatto piaciute, in cui dicevano 'tanto a noi non accade nulla', non rendendosi conto che possono esser portatori, come si diceva un tempo. Non so se non lo sanno o fingono di non saperlo. Viene fuori che il Paese, dal mio punto di vista, reagisce in maniera non sempre accettabile”.

