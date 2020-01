L'amica di Marco Carta svolgerà un anno di lavori sociali per il furto delle magliette

L'amica di Marco Carta, Fabiana Muscas, 53 anni, accusata insieme al cantante (assolto) del furto di sei magliette alla Rinascente di Milano, svolgerà lavori di pubblica utilità per 12 mesi in una onlus Caritas di Cagliari. Lo ha deciso il giudice della sesta sezione penale del Tribunale milanese, che ha ammesso la donna all'istituto della messa alla prova, come chiesto dal suo difensore, l'avvocato Giuseppe Castellano.