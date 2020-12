L'amara verità degli Evanescence: nel nuovo album il racconto di questo XXI secolo difficile

A 10 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti, tornano gli Evanescence . Il nuovo album " The Bitter Truth ", anticipato dai brani “Wasted On You”, “The Game Is Over”, “Use My Voice” e dall'ultimo singolo appena pubblicato "Yeah Right", uscirà il 26 marzo. La band di Amy Lee ha presentato alcuni brani nuovi e la cantante si è raccontata nell'evento in streaming "Evanescence: A Live Session From Rock Falcon Studio".

Dominato dalla presenza di chitarre e atmosfere epiche, "The Bitter Truth" è una raccolta di tracce che si ispirano alle realtà spesso amare di questo XXI secolo. In “Yeah Right”, brano caratterizzato da un travolgente sound industrial. Nella chat con i fan Amy Lee ha spiegato che per lei questo periodo, nella sua drammaticità, è stato inaspettamente foriero di cose positive. "Per quanto sia stato duro questo periodo ci ha concesso tempo per focalizzarci sul creare - ha spiegato -. Stare a casa tutto il tempo per me ha significato creare delle fantastiche collaborazioni. Se fossi stata in tour, super impegnata, non avrei avuto modo di fare delle collaborazioni belle come quelle con i Bring Me To Horizon, ad esempio, e anche le perfomance live che abbiamo fatto insieme. È stato un periodo ottimo per la creatività, abbiamo avuto possibilità di lavorare in modi diversi sull’album e tutti noi abbiamo avuto occasione di migliorare su certi aspetti."



Nel 2014 Amy è diventata mamma di Jack Lion Hartzler, un altro avvenimento che ha cambiato la sua prospettiva non solo personale ma anche professionale. "Diventare una mamma è uno degli eventi più grandi che si può attraversare nella vita - ha raccontato -. Mi ha aperto la mente, mi ha ampliato le prospettive. Oltre all’album che abbiamo fatto, è proprio ciò di cui parlavo prima, apprezzare ciò che hai perché Il tuo amore cresce a dismisura, e questo mi ha ispirato, soprattutto mentre ero incinta. Mi ha fatto pensare che ho ancora tanta musica da fare e cose da sperimentare.Mi rende così felice ed e così divertente!".



La Lee ha spiegato che l'ispirazione per le liriche è arrivata da più fronti. "C’erano molti testi da scrivere... essere in quarantena forzata, quando stanno succedendo così tante cose... - ha detto - non solo per la pandemia, ma ci siamo sentiti privi di forze quando ci sono stati alcuni avvenimenti nel nostro governo. È stato un periodo di forte stress e la musica è stata la mia alleata e il mio rifugio in cui fuggire, ed è anche il posto in cui posso parlarne. Perciò sì, certo, ci sono riferimenti a ciò che stavamo sentendo e vivendo durante questa situazione mondiale".



"Fare un album intero è un grosso lavoro e ho pensato che non volevo perdere tempo - ha detto spiegando il perché della pubblicazione di alcune canzoni nel corso dell'anno appena passato -, quindi perché non iniziare a far uscire le tracce su cui eravamo già convinti? Ho pensato sarebbe stato travolgente! Ciò che mi ha insegnato questo periodo è proprio che non bisogna perdere tempo, se c’è qualcosa che vuoi fare fallo, non abbiamo certezze del domani". E infine una lezione da questo 2020 indimenticabile... "Non dare nulla per scontato, tutto ciò che abbiamo è un regalo. Sono grata della mia vita meravigliosa, di poter realizzare il mio sogno, fare quello che amo, il mio lavoro, mi sento benedetta. A tutti quelli che sono stati investiti da questo momento voglio dire “sono con voi”, ho amici e familiari che son rimasti ugualmente travolti, e so che non è la fine e attraverseremo questo momento. Bisogna tenere duro e essere attenti, godersi ogni giorno e essere felici di essere vivi. Io sono grata a tutti voi, ad ognuno di voi, per tutto l’amore, le storie e la vita che condividete con noi".



