Lady Gaga svela la copertina dell'album "Chromatica"

Il sesto album in studio di Lady Gaga è pronto, ma a causa del coronavirus è destinato a rimanere nel cassetto ancora per tanto tempo. In attesa di sapere la nuova data di pubblicazione (l'uscita era prevista il 10 aprile), la pop star ha svelato sui social la copertina di " Chromatica ". Il disco è stato anticipato dal singolo " Stupid Love ", accompagnato da un video girato completamente con un iPhone e diretto da Daniel Askill.

La cover era finita in Rete qualche giorno fa e così la Germanotta, anticipando i tempi, ha deciso di pubblicarla.

Qualche giorno fa aveva annunciato così lo stop alla pubblicazione del nuovo album: "Non mi sembra giusto farlo uscire adesso con tutto quello che sta accadendo nel mondo. Sappiate che sto pensando a voi e alla vostra salute, la decisione che ho preso è molto dura ma dovuta. Annuncerò presto una nuova data. Credo che l'arte abbia il compito di regalare gioia, soprattutto in un momento come questo, ma davvero non era possibile con questa pandemia globale".