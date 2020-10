Lady Gaga scala classifiche e non solo...  eccola mentre arrampica in parete 

Ha scalato le vette dell'industria musicale e cinematografica diventando una vera e propria star, ma anche davanti ad una parete di roccia Lady Gaga non si scoraggia. Eccola, armata di caschetto e imbragatura, mentre arrampica impavida insieme al suo compagno Michael Polansky, sprezzante del pericolo e per nulla spaventata dall'altezza.

La star di "Born This Way", 34 anni, ha omaggiato i suoi 44,3 milioni di fan e follower di Instagram postando uno scatto che documenta la sua coraggiosa impresa mentre è in arrampicata. Nessun commento se non un cuore rosso e l'emoji di un bicipite del braccio.

Definita una delle migliori interpreti pop del 21esimo secolo, Lady Gaga ha scalato le vette di molte classifiche. Il suo secondo album in studio "Born This Way", pubblicato nel 2011, ha raggiunto il primo posto negli Stati Uniti d'America e in altri venti stati e il singolo omonimo è stato il più veloce della storia nelle vendite su iTunes con oltre un milione di copie vendute in cinque giorni. Anche i successivi album in studio "Artpop" (2013), "Cheek to Cheek" (2014, con Tony Bennett) e "Joanne" (2016), insieme alla colonna sonora "A Star Is Born" hanno raggiunto la vetta della Billboard 200.

Con Il suo sesto album in studio, "Chromatica", uscito nel 2020, Miss Germanotta ha debuttato direttamente in vetta nella Billboard Hot 100.

Lady Gaga scala le classifiche, è lei la regina della musica

Durante la sua carriera ha vinto vari premi, tra cui un Premio Oscar per la migliore canzone per il brano "Shallow", due Golden Globe,[21][22] undici Grammy Award, tre BRIT Award e un Premio BAFTA alla migliore colonna sonora (prima artista donna a riceverlo); ha inoltre ricevuto due ulteriori candidature al Premio Oscar: una nella sezione migliore canzone per "Til It Happens to You" e un'altra nella sezione miglior attrice protagonista per la sua performance in "A Star is Born".



Scalare vette sembra quindi far parte della vita di Lady Germanotta, che di recente ha parlato dei suoi problemi di salute mentale affermando di aver imparato ad abbracciare di nuovo la sua vita dopo un lungo periodo di depressione.

In un'intervista alla CBS Sunday Morning di poche settimane fa, la star di "A Star is Born", vincitrice di 11 Grammy, ha raccontato di come, in un certo periodo della sua vita, le pressioni derivanti dalla fama raggiunta, l'avessero indotta a pensare al suicidio.

"Avevo rinunciato totalmente a me stessa, odiavo essere famosa. Odiavo essere una star. Mi sentivo esausta e consumata". Ma la sua forza e la sua determinazione hanno avuto la meglio, Lady Gaga è riuscita a superare la sua depressione e in parte, ad incanalare quel dolore e quell'oscurità nel suo ultimo album in studio "Chromatica".

"Non odio più Lady Gaga", ha concluso: "Ho trovato un modo per amarmi di nuovo, anche quando pensavo che non sarebbe mai successo".

