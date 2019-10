Lady Gaga in braccio a un fan cade dal palco a Las Vegas... ma sui social si mostra in perizoma in piscina

Incidente, per fortuna senza conseguenze gravi, durante uno dei più recenti concerti della residency "Enigma" di Lady Gaga a Las Vegas . La popstar si stava esibendo in braccio ad un fan, che però ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente dal palco. E mentre il video, ripreso e condiviso sui social, è diventato immediatamente virale, su Instagram Miss Germanotta mostra scatti in perizoma...

Un fuoriprogramma, che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di più preoccupante, ma per fortuna, dopo la rovinosa caduta, la popstar si è rialzata quasi subito per tornare alla sua esibizione.

Sul suo profilo Instagram nel frattempo Lady Gaga ha condiviso alcuni scatti tranquillizzanti in cui si rilassa in una piscina Jacuzzi con maschera viso, calze a rete e perizoma. Una vera prima donna. Sempre.