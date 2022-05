Lady Gaga contro la Russia: "Dovevano arrestarmi quando potevano, erano stupidi nel 2012 e lo sono ancora"

Dall'inizio della guerra in Europa la cantante ha, infatti, più volte condannato le azioni di Putin . Anche nel suo ultimo concerto ha utilizzato parole molto dure per contestare il presidente russo, ricordando un episodio risalente al 2012.

Dieci anni fa Lady Gaga tenne un concerto a Mosca e dal palco contestò apertamente le politche contro

la comunità LGBTQI+

adottate in Russia. "Mi chiamo Lady Gaga - disse -, vivo a Manhattan, New York, e sono sicura che uomini e donne meritino ugualmente amore. Arrestami Mosca, non me ne frega niente".

Dal palco di Las Vegas ha ricordato quell'episodio, usando parole ancora più incisive: "Mi avrebbero dovuto arrestare in Russia quando ne hanno avuto la possibilità. Ho detto loro di ammanettarmi, mi sono presentata lì con le truppe.

Sono stati stupidi quel giorno, e sono ancora stupidi oggi

".

Tra una posizione politica e l'altra, Lady Gaga continua a infiammare i social. Nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto che ha mandato in visibilio i fan. La cantante si è fatta immortale in piedi e di spalle a bordo di una lussuosissima piscina, con indosso

un sexy costume

azzurro a esaltare le sue forme perfette.