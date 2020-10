"La vita straordinaria di David Copperfield", la rilettura in chiave ironica del romanzo di Dickens

Nei panni di David Copperfield troviamo Dev Patel, acclamato protagonista di "The Millionaire" e "Lion - La strada verso casa", affiancato dalla pluripremiata Tilda Swinton, da Hugh Laurie, indimenticabile protagonista della serie tv "Dr. House" e da Ben Whishaw ("Profumo - Storia di un assassino" e volto noto della saga 007 in "Spectre" e "Skyfall").

"Dopo aver riletto ancora una volta David Copperfield, ho considerato come questo personaggio fosse davvero divertente, una sorta di Charlie Chaplin totalmente matto. Mi sono sorpreso di quanto fosse slapstick e cinematografico. C'era insomma moltissimo materiale da utilizzare, ma senza quella riverenza che in genere c'è verso questo libro e questo autore" ha raccontato il cineasta scozzese di origine italiana Armando Iannucci.

Il regista di "Morto Stalin se ne fa un altro" e candidato all'Oscar per "In the loop" ha messo le mani su uno dei romanzi più famosi e autobiografici di Charles Dickens puntando ad esaltarne più gli aspetti divertenti che quelli drammatici. "Non è un film politically correct. Anzi, ho messo 'fianco a fianco' ricchezza e povertà di allora, facendo capire come il passato alla fine sia solo il riflesso della modernità. E c'è poi anche il tema forte, e molto moderno, della ricerca dell'identità".