"La vita le cose": Mille celebra il valore dei piccoli gesti quotidiani 

Si intitola "La vita le cose" il nuovo singolo di Elisa Pucci, in arte Mille . La cantante dei Moseek prosegue nel suo progetto solista con questo brano che segue quello d'esordio, "Animali". Una canzone che racconta diversi, preziosi scorci di quotidianità, con quelle piccole cose, gesti, abitudini che scandiscono le giornate e uniscono le persone. Tgcom24 vi offre il video in anteprima.

"'Come stai?': quante volte abbiamo fatto questa domanda? - spiega lei - Quante volte l'ho posta a me stessa? La vita è fatta di piccole cose, sono i gesti quotidiani ad arricchirla. A volte mi appello al cielo ed ogni giorno mi alleno per dare sapore a tutto ciò che vale la pena assaggiare".