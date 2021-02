La trasformazione del rapper Tekashi 6ix9ine: corpo tutto tatuato e barba lunga

Dopo l'ultima follia del trapper Lil Uzi Vert, che si è impiantato in fronte un diamante rosa da 11 carati, adesso tocca ad un altro esponente del mondo hip hop americano il rapper Tekashi 6ix9ine. Il 24enne è riapparso sui social, per annunciare nuova musica e mostrare la stravagante trasformazione del suo look: il corpo completamente tatuato e una barba lunga e folta.

Condannato a due anni nel dicembre 2018 per i suoi legami con la gang Nine Trey Bloods, il rapper di Brooklyn è uscito di prigione ai primi di aprile a causa del Covid e del rischio contagio e ha avuto il permesso di scontare gli ultimi 4 mesi di pena agli arresti domiciliari.

Da settembre, quando è uscito il suo album Tattle Tales, Tekashi era apparso solo raramente sui social. Il video condiviso poche ore fa, in cui canta in studio a petto nudo, facendo intendere l'arrivo di nuova musica e mostrando i tattoo, ha ottenuto oltre 7,7 milioni di visualizzazioni in sole tre ore.

Tekashi, il cui vero nome è Daniel Hernandez, deve aver passato un bel po 'di tempo sul tavolo del tatuatore. Nel video infatti il rapper mostra il torso completamente coperto da tanti "69" di varia grandezza e di vari colori e poi una gigantesca rosa viola sotto il collo e due faccine sorridenti con motivi di petali di arcobaleno alle spalle.



