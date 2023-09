In occasione del Toronto International Film Festival, le due autrici Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo hanno svelato di essere state coinvolte nella sceneggiatura dell’adattamento cinematografico sostenuto dalla produttrice Amy Pascal. Il progetto abbracciato da Blum e Angelo prima degli scioperi degli sceneggiatori del Writers Guild of America e degli attori del SAG-AFTRA riprenderà quando le parti troveranno un accordo. Non sono stati svelati altri dettagli sul futuro del film.

La serie tv

Angela Lansbury è scomparsa l'11 ottobre 2022 all'età di 96 anni. La serie che l'ha vista protagonista era andata in onda per dodici stagioni e 264 episodi dal 1984 al 1996. Grazie alla sua interpretazione, l'attrice ha ricevuto candidature agli Emmy Awards per ogni stagione, senza mai vincerne un premio. Già nel 2013 c'era stato un tentativo da parte della Nbc di lanciare un reboot della serie, che comprendeva anche l'ipotesi di avere Octavia Spencer nel ruolo principale. In un'intervista del 1984 la Lansbury aveva rivelato che lo sceneggiatore Peter S. Fischer aveva originariamente immaginato Jean Stapleton ("Arcibaldo"), nel ruolo della scrittrice di misteri e investigatrice dilettante Jessica Fletcher: "Peter l'aveva originariamente scritto per Jean Stapleton, ma lei aveva appena perso suo marito e non voleva lavorare", aveva raccontato la star. All’apice del successo, "La signora in giallo" registrava settimanalmente oltre 25 milioni di telespettatori negli Stati Uniti.