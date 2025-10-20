"La reginetta di Leenane" accende il Franco Parenti

“La reginetta di Leenane” è un duetto/duello mortale tra due attrici che insieme funzionano e si incastrano perfettamente, forse proprio perché così distanti, per età e per storia personale. Le loro sono due traiettorie che si incrociano al momento giusto, regalando al pubblico uno spettacolo di grande impatto, in cui oltre alla scrittura, alla regia e ai due attori maschi del cast (i bravissimi Stefano Annoni e Edoardo Rivoira) ci sono, appunto, i loro retaggi: di donne, di madri e di attrici. Il risultato è una specie di incidente probatorio, in cui tutto viene buttato sul palcoscenico, alla ricerca di un colpevole che non esiste, perché chiunque lo è.