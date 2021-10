La psicoanalisi sale sul palco: Recalcati si racconta nel suo primo testo per il teatro... tra vita e morte

La psicoanalisi sale sul palco. Quello del Teatro Franco Parenti. Va in scena infatti dal 12 al 17 ottobre "Amen" il primo testo di Massimo Recalcati per il teatro con la regia di Valter Malosti. Il noto psicoanalista, saggista e scrittore si racconta in uno spettacolo in forma di "concerto per voci ed elettronica", nato durante il lockdown. Interpretato da tre personaggi che gli danno voce, la Madre (Federica Fracassi), il Figlio Enne2 (Marco Foschi) e il Soldato (Danilo Nigrelli) accompagnati dalla chitarra elettrica di Paolo Spaccamonti ed dai suoni live elettronici di Gup Alcaro, Recalcati offre la sua lezione sulla vita che vince sulla morte: "Amen vuol dire 'così sia', 'che sia così', che la vita sia viva, che la morte non sia l’ultima parola sulla vita".