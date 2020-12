La prima volta di Madonna: il tatuaggio è dedicato ai figli

Instagram

Un gesto tenero e inaspettato, che Madonna ha condiviso con i suoi follower. "Inked for the very first time" (tatuata per la prima volta in assoluto), ha commentato vicino allo scatto di lei sul lettino del tatuatore. Un rimando al verso "Touched for the very first time" di "Like a Vergin", sua hit del 1984.

La sua vita è stata piena di amori travolgenti e tormentati, successi internazionali e riconoscimenti prestigiosi, oltre a dolori e sofferenze altrettanto significativi. Nessuno di questi eventi però era mai riuscito a guadagnarsi un posto sul suo corpo. Ci sono riusciti i suoi figli.

Durante questo complicato 2020 anche la popstar deve aver fatto un bilancio della sua vita e delle priorità. Lourdes, Rocco, David, Mercy, Stelle ed Esther sono in cima e ha quindi scelto di imprimerseli sulla pelle, per averli vicino ovunque lei vada e qualunque cosa accada.

