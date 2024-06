Conclusa con successo la terza edizione de La Prima Estate

Dopo il primo weekend all'insegna di Jane's Addiction, Dinosaur Jr., Phoenix, il secondo ha visto tra i protagonisti Paolo Nutini. Lo show che l’artista britannico ha messo in scena non ha nulla da invidiare agli spettacoli di altre grandi band e artisti di fama mondiale, è stata una performance inimitabile e sconvolgente. Una voce unica, dalle sfumature soul e rock, che sa emozionare e far riflettere, che ti fa chiudere gli occhi per assaporarla nella sua interezza. E poi ancora, per accompagnare e rendere l’esibizione ancora più completa, il pubblico del La Prima Estate ha potuto godere di un ampio gioco di luci, colori e immagini a dir poco oniriche e coinvolgenti. Fondamentali, in questo caso, gli schermi posti in diverse parti dello stage. Nutini ha cantato d’amore e di libertà, di relazioni e di vita tutta. Senza mai sbavature o momenti morti, ma tirando avanti per due ore con una forza memorabile. Michael Kiwanuka grazie a un concentrato di soul, gospel e r&b con tanto di coro live sul palco ha stregato il pubblico che si è riunito durante la quinta giornata del festival, anticipando la potenza struggente di Nutini. Il britannico è approdato in Versilia dopo tanti anni di silenzio musicale (il suo ultimo album risale al 2019) e di tour in giro per il mondo. Delicato ma imponente, ha lasciato libero spazio al sound conturbante della sua band e alle voci angeliche del suo coro, alle chitarre con i loro assoli e allo storytelling delle visual sullo schermo alle sue spalle. Uno show degno di nota, intenso ed emozionante, l’affermazione di un grandissimo cantautore che da sempre porta nella sua musica e sul palco l’espressione di temi fondamentali come la libertà, la pace, l’amore in senso più universale e la lotta contro le discriminazioni.