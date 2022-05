La prima cotta di Vittoria, la figlia di Fedez "innamorata" di Luis Sal

A tavola insieme nel resort di Palermo in cui stanno festeggiando i 35 anni di Chiara Ferragni , la bimba si lancia in smorfie e gridolini davanti all'amico di papà, scatenando l'ilarità dei presenti e dei follower.

Fedez e Luis fanno parte della comitiva con cui la Ferragni ha scelto di festeggiare il compleanno. Sono tutti insieme a tavola a fare colazione, dopo la cena e il primo di una serie di brindisi la serata precedente. Mentre il gruppo di festaioli si prepara per la giornata, la piccola Vittoria manifesta una simpatia speciale per lo Youtuber.



"Mandale un bacino" dice Fedez a Luis, e quando lui esegue la piccolina va in brodo di giuggiole. Seduta accanto a mamma Chiara, si lancia in gridolini e diventa tutta rossa. Vittoria ha da poco compiuto un anno ma, come si suol dire, l'amore non ha età...