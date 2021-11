La maledizione del film di Alec Baldwin, membro del set morso da ragno: rischia amputazione

La maledizione del set di "Rust" continua. Dopo l'uccisione "accidentale" della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, colpita da un proiettile esploso da Alec Baldwin , adesso un altro dramma. Un membro della troupe, addetto allo smantellamento del set, Jason Miller , è stato morso ad un braccio da un ragno marrone recluso, noto per per il suo veleno fortemente tossico, che causa necrosi. L'uomo è grave ed è in ospedale, dove i medici stanno cercando di curare l'infezione e lo stanno sottoponendo ad una serie di interventi per evitare l'amputazione, che sarebbe la soluzione estrema.



A riferirlo sono i media americani che citano il sito online di raccolta fondi GoFundMe, che ha creato una pagina per raccogliere donazioni per Miller e sostenere le spese mediche.

La produzione del film è stata interrotta quando è iniziata l'indagine sulla morte della Hutchins e Miller si trovava sul set intento nello smantellamento quando il ragno lo ha morso.



"In pochi giorni ha manifestato sintomi gravi tra cui necrosi del braccio e sepsi. È stato ricoverato in ospedale e ha subito diversi interventi chirurgici ogni giorno mentre i medici fanno del loro meglio per fermare l'infezione e cercare di salvare il suo braccio dall'amputazione", ha scritto la famiglia di Miller sulla pagina di GoFundMe chiedendo a chiunque sia in grado "di supportare e offrire contributi per aiutare Jason a superare questo momento doloroso e impegnativo".

