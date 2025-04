Ecco "La Ferocia", un capolavoro a teatro

In una calda notte del profondo Sud d’Italia (e dell’essere umano), nella Puglia garganica, una giovane donna viene ritrovata morta, nuda e ricoperta di sangue, sulla provinciale che collega Bari a Taranto. Si chiama Clara ed è la primogenita della più influente famiglia di costruttori locali. Per tutti è un suicidio. Ma è davvero così?



Con un compatto e potente cast di attori, la compagnia VicoQuartoMazzini, fondata da Michele Altamura e Gabriele Paolocà (che sono anche registi e personaggi nello spettacolo), porta in giro per tutta l’Italia (dall’8 al 13 aprile è al teatro Elfo Puccini di Milano) “La ferocia”, tratto dall’omonimo romanzo (premio Strega 2015) di Nicola Lagioia, scrittore, giornalista, cittadino e profondo conoscitore del Sud. Che nel romanzo e nello spettacolo teatrale fa da terreno fertile a questa storia seminata nella putrida palude di un’umanità selvaggia. Nella Ferocia il giallo della morte di Clara è solo un “pretesto” per scavare sotto le fondamenta marce della famiglia Salvemini, che nasconde segreti profondi, eppure pronti a venire a galla.