Quella “strana” Coscienza di... Haber

Il “Dottor S” e il “Signor H”. C’è un fattore nuovo, diverso, unico nell’ultimo adattamento teatrale della Coscienza di Zeno, il romanzo di Italo Svevo pubblicato nel 1923 e di cui un anno fa sono stati celebrati i cento anni di vita grazie al debutto a Trieste (la città dello scrittore, in cui si ambienta la storia) di questo nuovo spettacolo, diretto dal regista Paolo Valerio, che da un anno è in giro per l’Italia (dal 29 ottobre al 3 novembre è al teatro Carcano di Milano, poi a Mestre, a Vicenza, a Udine, a Forlì, a Napoli e in tutto il Sud Italia: da Palermo a Foggia, a Salerno).