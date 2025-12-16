"La Bella e la Bestia", in arrivo un live action dedicato al "cattivo" Gaston

La sceneggiatura del film è affidata a David Callaham, nome già legato a grandi produzioni Disney e Marvel. Al momento non sono stati annunciati il regista né il cast, e non è chiaro se il nuovo Gaston sarà collegato direttamente alla versione interpretata da Luke Evans nel live action del 2017 o se si tratterà di un completo reboot del personaggio.

Secondo le prime indiscrezioni, il film potrebbe avere un taglio avventuroso, con atmosfere da racconto epico e toni più maturi rispetto all’originale animato, pur restando fedele allo spirito fiabesco che ha reso celebre la storia.