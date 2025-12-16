"La Bella e la Bestia", in arrivo un live action dedicato al "cattivo" Gaston

La bella e la bestia, le foto di scena
© ufficio-stampa
© ufficio-stampa
Dopo il successo dei remake e degli spin-off Disney lavora a un progetto dedicato al carismatico antagonista
© Da video
"La Bella e la Bestia" torna al cinema con un live action che avrà come protagonista principale il villain più riconoscibile di sempre, Gaston. La Disney continua a scavare nel suo patrimonio più iconico e questa volta lo fa mettendosi al lavoro su uno spin-off della celebre fiaba e scegliendo di spostare i riflettori sul vanitoso e muscoloso antagonista per eccellenza. Un progetto che conferma la volontà dello studio di raccontare nuove storie partendo dai personaggi che, nel tempo, hanno lasciato il segno nell’immaginario collettivo.
L’annuncio apre le porte a una rilettura inedita dell’universo del classico Disney del 1991. Gaston, cacciatore vanitoso e arrogante, non esiste nella fiaba originale di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, ma è diventato nel tempo uno dei cattivi più memorabili del cinema d’animazione. Ora la Disney sembra intenzionata ad approfondirne il passato e le motivazioni, trasformandolo nel protagonista di una storia autonoma. Il film sarà ambientato nello stesso mondo di "La Bella e la Bestia", ma non si tratterà di un semplice remake: l’obiettivo è raccontare un’avventura originale, capace di esplorare nuovi lati del personaggio.
In passato la Disney aveva già messo in cantiere un progetto legato a Gaston: una serie prequel per Disney+ che avrebbe coinvolto anche LeFou. Quel progetto, però, è stato prima rinviato e poi accantonato. L’idea non è però mai stata del tutto abbandonata e ora rinasce sotto forma di film per il cinema, con ambizioni più ampie. Una scelta che riflette una strategia già vista: dare nuova centralità ai villain, come accaduto con Crudelia, capace di trasformare un’antagonista storica in una protagonista complessa e sfaccettata.
La sceneggiatura del film è affidata a David Callaham, nome già legato a grandi produzioni Disney e Marvel. Al momento non sono stati annunciati il regista né il cast, e non è chiaro se il nuovo Gaston sarà collegato direttamente alla versione interpretata da Luke Evans nel live action del 2017 o se si tratterà di un completo reboot del personaggio.
Secondo le prime indiscrezioni, il film potrebbe avere un taglio avventuroso, con atmosfere da racconto epico e toni più maturi rispetto all’originale animato, pur restando fedele allo spirito fiabesco che ha reso celebre la storia.
© ufficio-stampa
© ufficio-stampa
Il live action su Gaston si inserisce in una fase di profonda riflessione per la Disney, sempre più orientata a valorizzare il proprio catalogo storico con nuove prospettive narrative. Remake, sequel e spin-off sono diventati strumenti per parlare a più generazioni, mescolando nostalgia e novità. Resta ora da capire quale direzione prenderà il progetto e se riuscirà a conquistare anche i fan più affezionati, offrendo un ritratto credibile e affascinante di un personaggio che, nel bene e nel male, non è mai passato inosservato.
Per il momento non ci sono indicazioni su una possibile data di uscita, né sull’inizio delle riprese. Ma una cosa è certa: Gaston è pronto a tornare, questa volta al centro della scena, con una storia tutta da raccontare.