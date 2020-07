La battaglia ecologista della voce di Nemo: Alex Polidori canta "Mare di plastica" 

Un sentito grido di speranza nei confronti del pianeta Terra, un invito e al tempo stesso un appello a essere più responsabili e rispettosi nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. E' "Mare di plastica", la nuova canzone di Alex Polidori, ecclettico cantautore, attore e doppiatore che con il suo ritorno alla musica vuole farsi portavoce di un messaggio di sensibilizzazione sull'ambiente. Tgcom24 vi offre il video in anteprima.

Per Polidori, doppiatore da bambino del pesciolino Nemo nel classico della Disney Pixar, il legame con il mare sembra scritto nel destino. Non ci sono scuse per rimandare ad un utilizzo più responsabile che aiuti a togliere le plastiche dai nostri mari, non c’è futuro per le nuove generazioni se continuiamo solo a pensare al presente e a noi stessi. Il brano vuole essere uno slogan che induce a riflettere sulla problematica dello smaltimento delle plastiche, sensibilizzando sull’utilizzo di quest’ultime, soprattutto quelle monouso, materiali altamente inquinanti che stanno invadendo letteralmente i nostri mari.

“Mare di plastica”, scritto dallo stesso Alex insieme a Francesco Sponta e Marco Di Martino, attraverso la sua genuinità e grazie ad un ritornello diretto e vincente che rimane nelle orecchie sin dalle prime note intende dare un sentito e sincero contributo volto alla salvaguardia dei mari, soffocati da una montagna di microplastiche disciolte nelle acque: è necessario agire con urgenza e determinazione, rendendoci tutti parte attiva per il bene dell’umanità, ognuno con le sue forze, per far sì che non sia troppo tardi, considerando i dati già allarmanti relativamente alla quantità di rifiuti che asfissiano i mari e gli oceani.