L'ultimo saluto a Monica Vitti: i funerali in Piazza del Popolo a Roma

Un lungo applauso ha accolto l'arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre, scortato da agenti della Polizia Municipale con il feretro di Monica Vitti, per i funerali alla Chiesa degli Artisti . Ad aspettarlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L'applauso, è scattato di nuovo all'ingresso del feretro in chiesa, seguito dal marito dell'attrice Roberto Russo, insieme ad altri famigliari. Tra i primi ad arrivare Walter Veltroni, Eleonora Giorgi e Giancarlo Giannini. La grande attrice e regista è morta lo scorso 2 febbraio all'età di 90 anni. Era assente da quasi vent'anni dalla vita pubblica a causa della malattia neuro degenerativa che l'aveva colpita.