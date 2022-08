L'ultima rivelazione su Michael Jackson: "Usò false identità per ottenere droghe"

Michael Jackson usò 19 carte d'identità false per ottenere droghe.

Lo ha rivelato il New York Post citando il nuovo documentario "TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson", in uscita a settembre. Jackson fu trovato morto nella sua villa a Los Angeles nel giugno del 2009. Il decesso fu causato da una overdose di diversi farmaci e il caso fu chiuso come omicidio e ritenuto responsabile della sua morte il suo medico , Conrad Murray. Murray fu condannato a quattro anni di reclusione. Anche se il medico fu ritenuto il principale responsabile, secondo le testimonianze nel documentario, l'abuso di droghe da parte della popstar fu possibile grazie a diversi dottori.