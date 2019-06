L'Orchestraccia recupera un classico della musica popolare romana come " Semo gente de borgata " e lo presenta in una nuova versione. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video girato nel mercato rionale del Tuscolano III. "Siamo stati felici di sentire la partecipazione e avere la collaborazione di tutti i commercianti e tutti i frequentatori del luogo durante le riprese. La gente ha cantato con noi dall'inizio alla fine" dice Marco Conidi.

Lo stesso Conidi spiega la ragione del recupero del brano scritto da Franco Califano e portato al successo dai Vianella nel 1972. "Le canzoni come 'Semo gente de borgata' sono canzoni senza data di scadenza - racconta -. In un mondo musicale dove tutto si consuma velocemente, cercando il consenso dell'ultima ora, usando linguaggi di mode che durano una stagione moderno questo brano ritorna sempre più perché parla di una speranza, di un riscatto privato, e della voglia di essere migliori cercando l'appoggio e la solidarietà l'un l’altro piuttosto che apparire per apparire: in fondo da sempre l'amore trasforma case, macchine e giornate di pioggia in giornate meravigliose".



L'Orchestraccia, che quest'anno ha chiuso il Concertone del Primo maggio, è impegnata con la registrazione del nuovo album e con la realizzazione dello spettacolo teatrale che debutterà al Teatro Olimpico di Roma il prossimo 3 ottobre. Nel frattempo partirà per il tour estivo.