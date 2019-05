L'Islanda chiude un Canyon per "colpa" di Justin Bieber

L'Islanda è stata costretta a chiudere ai visitatori il Fjadrárgljúfur Canyon, a quattro anni dall'uscita del videoclip di Justin Bieber "I'll Show You" che lo aveva reso famoso in tutto il mondo. Il cantante canadese aveva scelto questi paesaggi incontaminati per accompagnare la sua ballad, ma dopo anni di "pellegrinaggi" il sito naturale rischiava di venire danneggiato e le autorità hanno deciso di impedirne l'accesso ai visitatori.

Per seguire il percorso tracciato da Bieber nel video, infatti, i suoi fan non esitavano a scavalcare staccionate, ignorare i cartelli di divieto e le indicazioni dei ranger del parco. La pubblicità fatta al parco da Bieber è solo una parte di una tendenza più generale che sta interessando negli ultimi anni lo stato del nord Europa.



Lo scorso anno l'Islanda è stata infatti visitata da ben 2,3 milioni di turisti contro gli appena 600mila di otto anni fa. Un turismo eccessivo per le infrastrutture dell'isola vulcanica, il cui terreno si sta lentamente modificando ed erodendo in fretta.