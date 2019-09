Keira Knightley è diventata mamma per la seconda volta

Keira Knightley è diventata di nuovo mamma. Il lieto evento però è avvenuto in gran segreto qualche giorno fa, tanto che la notizia è diventata pubblica dopo che il "Daily Mail" ha paparazzato l'attrice in giro con il marito James Righton mentre spingevano la carrozzina con il nuovo arrivato. Del quale ancora non si sa nulla. Prima di quella foto l'ultima apparizione pubblica di Keira risaliva al 23 agosto, ancora con pancione.

D'altro canto per la Knightley la riservatezza in certe occasioni non è certo una novità. Anche quando era nata la prima figlia Edie, nel 2015, non aveva annunciato ufficialmente il parto, evitando anche annunci via social ed esclusive a media di qualunque tipo. Insomma, un'attenzione inusuale alla propria privacy e alla necessità di vivere certi momenti della vita condividendoli solo all'interno della cerchia di affetti più cara.