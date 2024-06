Justin Timberlake è tornato dopo 6 anni dall’uscita del suo ultimo disco con il nuovo album di inediti “Everything I Thought it Was”, uscito a marzo. Il suo ultimo tour sembra aver fatto miracoli per ricostruire la sua reputazione. Il Forget Tomorrow World Tour lo ha visto esibirsi in tutti gli Stati Uniti riconquistando fan e critici. Il tour sta andando così bene che ci sono voci che potrebbe estendersi in Australia nel 2025. L'ultimo spettacolo ha avuto luogo il 15 giugno, quando si è esibito a Miami. Nel weekend è atteso a Chicago prima delle due serate consecutive al Madison Square Garden di New York.