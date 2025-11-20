Il sequel arriverà nelle sale cinematografiche a Natale 2026
© Ufficio stampa
"Jumanji 3" si svela: sui canali social ufficiali arriva la prima foto dal set che ritrae i protagonisti di nuovo insieme. Il sequel arriverà nelle sale cinematografiche a Natale 2026. Intanto Dwayne Johnson rende omaggio a Robin Williams indossando la collana originale del film del 1995.
"Guarda chi è in libertà" recita la didascalia di Instagram che immortala le star tra i grattacieli di Los Angeles. La foto ritrae Dwayne Johnson che vestirà i panni del Dottor Xander "Smolder" Braveston, Jack Black che sarà nuovamente il professor Sheldon "Shelly" Oberon, Kevin Hart nel ruolo di Franklin "Mouse" Finbar, e Karen Gillan nella parte di Ruby Roundhouse. Ma ci saranno Nick Jonas nel ruolo di Jefferson "Seaplane" McDonough, Danny DeVito nel ruolo di Edward "Eddie" Gilpin, Lamorne Morris, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, e Rhys Darby.
Dwayne Johnson ha condiviso un video dietro le quinte in cui ha svelato un dettaglio importante che omaggia il protagonista originale della serie. Il suo personaggio indosserà un ciondolo che raffigura i dadi del gioco da tavolo originale, quello che ha dato il via a tutto nel film del 1995 con protagonista Robin Williams. Johnson ha spiegato che indossarlo è "un segno di rispetto" e ha aggiunto che il cast si prepara al "all'ultimo Jumanji".
Il franchise di "Jumanji" è tornato al cinema nel 2017 con "Jumanji - Benvenuti nella giungla", che ha raccolto ben 962 milioni di dollari, riportando in auge la saga iniziata nel 1995 con il film interpretato da Robin Williams e Kirsten Dunst. Nel 2019 è uscito il sequel, "Jumanji – The Next Level", che ha totalizzato 801 milioni di dollari a livello globale.