Dwayne Johnson ha condiviso un video dietro le quinte in cui ha svelato un dettaglio importante che omaggia il protagonista originale della serie. Il suo personaggio indosserà un ciondolo che raffigura i dadi del gioco da tavolo originale, quello che ha dato il via a tutto nel film del 1995 con protagonista Robin Williams. Johnson ha spiegato che indossarlo è "un segno di rispetto" e ha aggiunto che il cast si prepara al "all'ultimo Jumanji".