Julian Lennon rivela sui social: "Ho rimosso un tumore maligno... spero sia andato tutto bene"

"Se ami questa vita e tutto ciò che racchiude, allora prenditi del tempo per te stesso, per fare ogni controllo possibile..."..., così Julian Lennon 57enne cantautore, f iglio dell'ex Beatle John e di Cynthia Powell, ha annunciato sui social di aver rimosso, con successo, un neo malign o che aveva in testa da sempre.

"La vita è troppo breve... ", ha scritto Julian Lennon nel lungo post che accompagna lo scatto in cui mostra il neo e la cicatrice post operazione: "Non rendetela più breve, ignorando la vostra salute. P.s. Grazie Dott. Tess Mauricio, molto probabilmente, per aver salvato la mia vita... sarò per sempre in debito...".

Nel post il cantante racconta come qualche giorno prima, durante un controllo di routine, il suo dermatologo a Los Angeles abbia notato "un piccolo bernoccolo in testa", che in realtà era lì da sempre ma che questa volta sembrava un po' "diverso": "Mi ha esortato a sottopormi immediatamente ad una biopsia e dopo 24 ore ho saputo che era maligno / canceroso". L'indicazione del medico è stata quella di perare subito per rimuoverlo immediatamente. "Cosa che è accaduta oggi", scrive Lennon: "Speriamo di essere riusciti a rimuovere tutto ciò che era canceroso, ma per un'analisi più approfondita avrò quei risultati la prossima settimana.

Non posso dirti come mi sono sentito. Sto ancora tremando dentro ... Ma la mia fede è forte...", conclude il cantante.

