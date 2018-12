Julia Roberts madre coraggio in "Ben is Back"

Dopo essere stato accolto con gran successo al Toronto Film Festival ed aver vinto il Premio Speciale della Giuria ad Alice nella Città, arriva nelle sale italiane il 20 dicembre " Ben is Back ", dello sceneggiatore e regista Peter Hedges ("About a boy", "L’amore secondo Dan"). Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film con protagonista il premio Oscar Julia Roberts , nei panni di una madre coraggiosa che cercherà in tutti i modi di proteggere la propria famiglia.

A dare il volto a Ben c'è il giovane attore americano Lucas Hedges, nominato agli Oscar nel 2017 per "Manchester by the Sea". Hedges interpreta un ragazzo che sta cercando di disintossicarsi e che il giorno di Natale decide di uscire dalla comunità per passare le feste in famiglia. La madre Holly (Julia Roberts) sorpresa lo accoglie a braccia aperte, ma capisce presto che qualcosa non va e che il figlio non è ancora pronto per vivere fuori dalla comunità. Durante le 24 ore successive, Holly farà tutto ciò che è in suo potere per salvare il figlio ed evitare il collasso della propria famiglia.