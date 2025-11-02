Julia Fox si veste da Jackie Kennedy insanguinata: bufera per la scelta di Halloween

Julia Fox, attrice e modella statunitense conosciuta per il film Uncut Gems, ha scelto di indossare a una festa di Halloween a New York una replica dell'abito rosa macchiato di sangue che Jackie Kennedy portava il 22 novembre 1963, giorno dell'assassinio del marito, il presidente John F. Kennedy. Il completo, divenuto simbolo tragico della storia americana, è stato reinterpretato dall'artista come una forma di "protesta e riflessione" sul coraggio e la compostezza della first lady. La decisione ha scatenato un'ondata di critiche sui social e la dura reazione di Jack Schlossberg, nipote di JFK, che ha definito il gesto "ripugnante, disperato e pericoloso".