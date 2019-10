Jovanotti salpa su un trimarano insieme a Soldini: "Il mare è pieno di rifiuti, dobbiamo fare qualcosa!"

Siamo partiti (...). Alle 15.10 ora locale (7.10 UTC, 9.10 ora italiana), con un vento tra i 12 e i 15 nodi da Est e un mare piatto...". Così Giovanni Soldini ha annunciato sui social di essere salpato con il suo equipaggio, di cui fa parte anche Lorenzo Jovanotti, per la regata Hong Kong to Vietnam Race a bordo del trimarano Maserati Multi 70: "Il mare è pieno di detriti di plastica, la situazione è tragica, dobbiamo sbrigarci per fare qualcosa".

Questo il messaggio che lo skipper e il cantante hanno voluto trasmettere in un video condiviso sui social prima della partenza, dove Jova intervista Soldini: "Dobbiamo ripartire da noi stessi e cercare motivi per esser coinvolti nella slavezza del nostro pianeta, senza farsi scoraggiare...":



Dopo il successo dei Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini ricomincia quindi dal mare e salpa per una vera e propria regata con un campione del calibro di Giovanni Soldini, non senza ricordare però, da attivista quale è, l'impegno ecologico di cui tutti si dovrebbero far carico per la salvezza del mondo, minacciato da inquinamento e plastica.

Sulla barca il cantante sarà un grinder, un ruolo pesante, che richiede molta forza fisica e resistenza per muovere manovelle dette grinder-coffee che servono per manovrare le vele. La regata è organizzata dal Royal Hong Kong Yacht Club e fa parte della China Coast Race Week.

673 le miglia da percorrere, si spera... col vento in poppa!