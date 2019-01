Jovanotti da bambino, foto inedita su Instagram

Lorenzo Cherubini ha deciso di mostrarsi ai follower su Instagram come non lo avevano mai visto. Jovanotti ha condiviso una foto di quando era bambino, in una immagine dei primi anni 70 con tanto di capelli rossi, tenero sorriso e grembiule azzurro. "Ora faccio i compiti... Poi arriva l'estate!", ha scritto nel suo post.