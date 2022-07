Jova Beach Party, la moglie di Jovanotti senza pass bloccata da un buttafuori

Come sempre Francesca Valiani è a fianco di Lorenzo durante i suoi concerti e ha fatto lo stesso per il Jova Beach Party. Nel video la donna cammina verso il backstage quando un uomo in pettorina arancione le si avvicina facendole cenno di tornare indietro. "Ma sono la moglie di Lorenzo", dice lei divertita, mentre arriva in suo supporto una persona dello staff che conferma: "E' la moglie di Lorenzo". Prima le scuse del bodyguard e poi quelle della stessa Francesca Valiani all'uomo che si era limitato a svolgere correttamente il suo lavoro.

Il Jova Beach Party è partito il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia. "La più grande festa mobile mai fatta in Italia e unica al mondo per quello che porta in scena - ha spiegato il cantante -. Non è la grandezza la cosa importante, è l'energia, l'esperienza di condivisione e connessione con gli elementi, tutto nato intorno al desiderio di un grande salto in avanti verso qualcosa di nuovo e insieme ancestrale". Il tour prevede nove popolari spiagge italiane, un prato di montagna, un ippodromo e un aeroporto e ogni tappa sarà diversa. "Non ci sarà una scaletta fissa - ha specificato Jovanotti -. Ogni giornata sarà diversa. Saliamo subito sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle, partiamo. Non ci fermiamo mai, fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off nascerà musica sempre diversa e sempre da ballare, per celebrare il fatto di essere lì, insieme, vivi come onde".