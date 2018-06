Johnny Depp, cancellate tutte le apparizioni pubbliche coi media

Johnny Depp "annulla" tutte le future conferenze stampa e le apparizioni coi media. La morbosa curiosità suscitata intorno al suo stato di salute, dopo le apparizioni in Russia in cui è sembrato eccessivamente emaciato e dimagrito, hanno indotto i suoi manager a prendere drastiche decisioni per non incrementare illazioni e rumors: "L'attore non vuole trattare questo argomento", scrive " The Times Magazine" , riportando le dichiarazioni del suo team...

Una decisione, che gli amanti del gossip potrebbero addirittura prendere come una conferma di qualcosa che non va e di cui non si vuole parlare. Ma che Depp, in giro per l'Europa da un mese circa con il suo gruppo "The Hollywood Vampires", goda di ottima salute e non abbia alcun problema, è stato più volte ribadito negli ultimi giorni e gli scatti successivi a quelli che hanno suscitato il panico, lo dimostrano pienamente.



Immortalato in Polonia infatti, prima di uno dei suoi concerti, l'attore è sembrato in forma, barba incolta e volto stanco magari, ma niente a che fare rispetto alle apparizioni in Russia. Adesso sembra che l'obiettivo sia prendere la dovuta distanza dagli immotivati allarmismi delle ultime settimane... Intanto Depp continua il suo tour e si diverte!