John Travolta balla con la figlia, in memoria della moglie Kelly

A più di un mese dalla perdita della moglie Kelly, morta di cancro lo scorso 12 luglio, John Travolta ha condiviso su Instagram un tenero video in cui balla stretto alla secondogenita Ella. "Mia figlia e io balliamo in memoria della mamma. Ballare con me era una delle cose preferite di Kelly", ha commentato l'attore a margine della clip.

Un vuoto enorme, che padre e figlia stanno cercando di colmare con tutto il loro amore. "Non ho mai incontrato nessuna persona coraggiosa, forte, bella e amorevole come te. Avevi un bagliore e una luce che non smetteva mai di brillare e che rendeva immediatamente felici tutti quelli che ti circondavano. Grazie per essere stata lì per me", aveva scritto Ella sui social poco dopo la scomparsa della mamma.

Altrettanto struggenti le parole del marito John Travolta, che si è fatto forza per amore dei figli: “È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Mi prenderò un po' di tempo per esserci per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentite per un po'. Ma sappiate che sentirò la vostra effusione d'amore nelle prossime settimane e nei prossimi mesi mentre guariamo”.



