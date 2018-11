Joe Perry, il chitarrista degli Aerosmith intubato nei camerini durante un concerto

Paura per Joe Perry, il chitarrista degli Aerosmith, che ha avuto un collasso dopo l'esibizione al Madison Square Garden di New York. L'artista si era esibito durante lo show di Billy Joel, ma una volta tornato nei camerini ha avuto un malore ed è stato intubato dai paramedici per circa 40 minuti prima di essere trasportato in ospedale. A quanto riporta Tmz avrebbe avuto una congestione polmonare, ma ora le sue condizioni sono migliorate.