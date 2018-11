Jerusalem in my Heart, tradizione mediorientale ed elettronica occidentale si incontrano

A tre anni dal disco "If He Dies If If If If If If", sono tornati i Jerusalem In My Heart , progetto onirico musicale e visuale del producer libanese Radwan Ghazi Moumneh e del filmmaker canadese Charles-André Coderre. A ottobre il duo ha dato alle stampe il terzo lavoro, "Daqa’iq Tudaiq" sull'etichetta cult Constellation. All'interno del tour italiano giungeranno a Milano venerdì 30 novembre nell'affascinante ex Cinema Aramis Striptease , per un evento organizzato da Threes e Buka , due realtà vivide nel capoluogo lombardo. La prima produce eventi site specific come Terraforma e Tranceparenti, tra ricerca e sostenibilità artistica e territoriale, mentre la seconda organizza feste alternative notturne e pomeridiane. Nella serata, oltre a JIMH, saranno protagonisti anche il dj set a stelle e strisce di Ron Morelli , oltre a Paquita Gordon e Joseph Tagliabue.

Qual è il significato del nome Jerusalem in my Heart? E' politico?

Gerusalemme per me è un posto che può esistere solo nel cuore, o nello spirito, e non nel reale tangibile a causa della situazione politica e il perenne stato di guerra che va avanti tra Libano e Israele.



Mischi tradizione araba ed elettronica occidentale. Passato e presente diventano un unicum temporale?

Non lo intendo come un "passato e presente", ma piuttosto come una texture e un'estetica che alle mie orecchie suonano davvero bene. E di certo non la vedo come "est" e "ovest", dato che questi termini politicizzano la musica in un modo che personalmente non capisco. Sarewbbe come dire "tradizione occidentale" ed "elettronica orientale".



Raccontaci questa particolare sinergia tra immagini e suoni che proponete dal vivo?

Il progetto è un'installazione e in un contesto live cerchiamo di renderlo il più possibile un'esperienza per gli spettatori. Molteplici immagini anlogiche in movimento si uniscono alla musica per presentare un'esperienza, durante la quale invitiamo il pubblico a farsi trasportare nel piccolo viaggio che proponiamo. Uno non può esistere senza l'altra componente in maniera completa.



E' uscito il terzo album “Daqa’iq Tudaiq”. Qual è il significato del titolo e di questo nuovo lavoro?

Il titolo si traduce nel momento che viviamo proprio ora, che ci opprime e ci fa sentire profondamente a disagio. E' un riflesso di questo momento, visto lo stato in cui si trova il mondo e in particolare la zona del Mediterraneo.